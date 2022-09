Dall’Inter alla Juventus: sfida monstre per il colpo a zero

Continuano i rumors di calciomercato che riguardano la Juventus anche in questa fase della stagione. Cosa bolle in pentola per i bianconeri?

La società bianconera non sta mai con le mani in mano, del resto se si vuole anticipare la concorrenza su determinati obiettivi bisogna essere sempre pronti a piazzare l’offerta giusta. Il mercato adesso è chiuso, per i nuovi trasferimenti bisognerà attendere la finestra di gennaio. I tifosi sperano che la Juventus possa continuare nel suo percorso di rinnovamento.

Nel corso del 2022 il club torinese ha messo a segno grandi colpi, da Vlahovic a Di Maria, da Pogba a Paredes. L’obiettivo è quello di tornare a vincere al più presto. E per farlo è chiaro che serviranno altri giocatori, c’è sempre la necessità di rinnovare l’organico fornendo all’allenatore tanti ricambi di spessore.

Calciomercato Juventus, occhi su de Vrji per l’estate 2023

La Juventus continuerà a monitorare anche la situazione legata ai tanti giocatori di spessore che andranno in scadenza di contratto a giugno 2023. La lista è piena di grandi nomi, elementi che potrebbero non rinnovare con i loro attuali club e dunque sarebbero ingaggiabili a parametro zero. Secondo quanto riportato da www.calciomercatoweb.it nell’elenco dei potenziali obiettivi bianconeri c’è anche de Vrij, difensore dell’Inter. Anche lui è in scadenza e per adesso non si sta parlando di rinnovo, visto che tra l’altro il suo rendimento in nerazzurro è in fase calante. Se ne potrebbe riparlare magari tra qualche mese. In ogni caso all’olandese è interessata anche la Roma di Mourinho, a caccia di rinforzi d’esperienza.