Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma: colpaccio gratis

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo anche se in questa fase i trasferimenti sono bloccati.

Servirà il mese di gennaio per poter parlare di acquisti e cessioni ufficiali, ma del resto finora la società torinese ha fatto la voce grossa in questo 2022. Rinnovando in gran parte l’organico da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, portando in squadra gente del calibro di Di Maria, Pogba, Kostic, Milik e Vlahovic.

Una mezza rivoluzione che si spera dia i suoi frutti, con la conquista finale dello scudetto. Tuttavia è chiaro che ogni grande club guarda anche avanti, alla possibilità di ingaggiare nuovi giocatori per avere a disposizione una rosa sempre più ampia e completa.

Calciomercato Juventus, Aouar si avvicina alla fine del contratto

Secondo quanto riportato da calciomercato.it la Juventus starebbe continuando a seguire con particolare attenzione il centrocampista francese Aouar. Che ormai da anni viene accostato ai bianconeri, senza però che il club torinese abbia affondato il colpo per strapparlo al Lione. Anche perchè i francesi hanno sempre chiesto un prezzo decisamente alto per il cartellino del loro giocatore, che ha perso un po’ di smalto nell’ultimo periodo. Sembrava vicino al trasferimento al Betis, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e questo lo rende un potenziale parametro zero molto goloso non solo per la Juventus, ma anche per altri grandi club europei. Senza il rinnovo con il Lione, che pare lontano, anche per lui – così come per altri ottimi calciatori che si avvicinano a fine contratto – potrebbe scatenarsi un’asta per ingaggiarlo.