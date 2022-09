Doppio recupero lampo: a disposizione per il match contro la Juve

Doppio recupero lampo per la Salernitana: entrambi dovrebbero essere a disposizione per la sfida alla Juve di domenica sera

Davide Nicola può essere felice, a differenza di Massimiliano Allegri che i suoi infortunati non li vedrà ancora in campo per diverso tempo. Secondo le notizie provenienti da Salerno, il tecnico della squadra campana potrà contare sulle prestazioni di Piatek e di Candreva. Il primo era aveva interrotto l’allenamento di mercoledì per una botta subita in partitella; il secondo invece, nonostante alcuni fastidi al ginocchio, con i quali sta convivendo da un poco di tempo, avrebbe dato ampia disponibilità alla sua presenza.

Entrambi quindi dovrebbero essere in campo dal primo minuto, con l’attaccante polacco che dovrebbe soffiare il posto a Bonazzoli sulla prima linea.