Juventus-Benfica FORMAZIONI UFFICIALI | Le scelte di Allegri

Tutto pronto per Juventus-Benfica, sfida in programma per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Si gioca questa sera il confronto tra i bianconeri di Allegri e i portoghesi, squadra da prendere davvero con le pinze perché può contare su un ottimo collettivo e preziose individualità che possono fare la differenza. La Juventus si presenta a questo appuntamento con zero punti in classifica e con tanta rabbia in corpo per quanto accaduto in serie A.

In campionato l’undici bianconero è ancora imbattuto mentre in Europa all’esordio si è dovuto inchinare al Psg. Un ko che non pregiudica il discorso qualificazione ma che rende questo confronto molto importante. Perché la Juve sa benissimo di non potersi permettere un altro passaggio a vuoto. Servirà la spinta importante del pubblico per riuscire a portarsi a casa i tre punti.

Venendo alla formazione bianconera, la Juventus dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, schema che prevede l’utilizzo di Danilo centrale e dell’accoppiata Cuadrado-Kostic sugli esterni. Visto che non ci sono Rabiot e Locatelli a centrocampo avrà ancora una chance il baby Miretti. Con Milik, l’uomo più in forma della rosa, a far coppia con Vlahovic per andare alla ricerca del gol. Nel Benfica fari puntati su Grimaldo, possibile obiettivo di mercato juventino. In campo anche l’ex Inter Joao Mario.

Le probabili formazioni di Juventus-Benfica

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahović.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; David Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos.