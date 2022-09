Calciomercato, mazzata Juventus: lo “spingono” clamorosamente all’Arsenal

Continuano ad arrivare voci e rumors che riguardano le possibili mosse di calciomercato della Juventus e i suoi obiettivi per il futuro.

Il percorso di rinnovamento della rosa di Massimiliano Allegri è a buon punto, nel corso di questo 2022 sono arrivati alla sua corte tanti calciatori di spessore. Di Maria e Pogba in primis, ma anche Bremer, Kostic e Milik che si sono subito ben integrati e stanno risultando decisivi per le sorti della formazione bianconera.

La Juventus sa benissimo però che deve ancora trovare altre pedine, specie sulle corsie esterne, in ottica futura. Per questo motivo avrà senz’altro già fissato alcuni obiettivi sui quali lavorare nel corso di questi mesi. Non è da escludere che possa essere fatto qualche tentativo già a gennaio, oppure si aspetterà la prossima estate per piazzare la zampata vincente e aggiudicarsi il calciatore prescelto.

Calciomercato Juventus, per Douglas Luiz c’è in pole l’Arsenal

Uno dei tanti nomi di calciatori che vengono accostati alla Juventus ormai da qualche settimana è quello di Douglas Luiz, stella dell’Aston Villa. Un centrocampista già di spessore e con ancora tanti margini di crescita. Calciatore che in Italia piace anche al Milan, ma il suo futuro sembra destinato ad essere ancora in Premier League. Almeno di questo sono convinti anche i bookmaker, visto che Sky Bet indica l’Arsenal come la squadra in pole position per aggiudicarsi le sue prestazioni. Questo almeno è quel che sembrano indicare le quote, che vedono comunque in lizza per lui anche l’Atletico Madrid, il Chelsea e il Liverpool. Anche se in lavagna questi due club inglesi sono indietro rispetto ai Gunners.