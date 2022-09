Calciomercato, game over Juventus: scontro epico in Serie A

Non bisogna stupirsi se anche a stagione inoltrata si continua a parlare con insistenza delle mosse di calciomercato della Juventus.

La società bianconera nel corso di questo 2022 è stata una delle indiscusse protagoniste dei trasferimenti. Sia di quelli estivi che di quelli invernali, visti i tanti nomi importanti che sono arrivati alla corte di Massimiliano Allegri. L’intenzione del club è quella di proseguire nel percorso di rinnovamento, per cui è lecito attendersi altri colpi con l’arrivo del nuovo anno.

Gennaio non è poi molto lontano e la finestra di trasferimenti invernale potrebbe magari riservare qualche sorpresa per l’allenatore. Nelle prossime settimane si farà il punto su eventuali carenze nell’organico bianconero e magari si potrà tentare di anticipare qualche colpo futuro. Perchè senza dubbio la Juventus ha bisogno di volti nuovi, soprattutto in difesa, sulle corsie esterne.

Calciomercato Juventus, Roma e Inter nel futuro di Asensio?

Tanti club saranno poi pronti a fiondarsi su eventuali occasioni che il mercato potrebbe proporre. Perchè non bisogna dimenticarsi che alla fine della stagione ci saranno tanti ottimi calciatori che potrebbero essere ingaggiati a parametro zero se non arriverà alcun rinnovo. Uno di questi è Asensio, sempre più ai margini del Real Madrid. Calciatore dotato di talento rimasto però inespresso nelle ultime stagioni. Secondo Fichajes il futuro dell’attaccante potrebbe essere sì in Italia, ma non con la maglia bianconera addosso. Asencio è rappresentato ora da Jorge Mendes, che dopo averlo proposto al Real Madrid avrebbe fatto altrettanto in serie A con Roma e Inter. Attenzione dunque alla concorrenza tricolore per il calciatore, se la Juventus vorrà tesserarlo dovrà farsi trovare pronta e manifestare il suo interesse.