Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale: svolta Tuchel

Sono giorni davvero di fuoco per la Juventus, che a gennaio potrebbe tornare protagonista in chiave calciomercato e fare mosse importanti.

La prima parte di stagione sta volando via in un batter d’occhio, si sono già giocate tante partite e per adesso il bilancio della Juventus è decisamente in chiaroscuro. In campionato solo due vittorie in sette gare e un bottino lontano da quello ipotizzato nella tabella di marcia. In Champions due ko in altrettante sfide stanno mettendo seriamente a repentaglio la qualificazione al turno successivo.

Certamente c’è ancora tempo per rialzarsi e per riprendere a marciare a ritmi alti. In questo momento sul banco degli imputati per il rendimento non soddisfacente della squadra c’è il tecnico Massimiliano Allegri. Una larga fetta della tifoseria vorrebbe che la dirigenza prendesse una decisione drastica, ma il livornese per adesso rimane saldamente al suo posto.

Juventus, il Bayern allontana le voci su Tuchel

Secondo quanto riporta calciomercato.it c’è attualmente solamente un nome che potrebbe intrigare in caso di separazione con Allegri, vale a dire quello di Tuchel. Il tecnico è stato esonerato di recente dal Chelsea ed è uno dei pochi “big” a disposizione. Il suo nome è stato di recente accostato anche al Bayern Monaco, visto che la corazzata bavarese non vince da quattro gare e la panchina di Nagelsmann pare essere traballante. Tuttavia l’ex portiere Kahn, oggi dirigente del Bayern, ha gettato acqua sul fuoco dicendo: £Siamo tutti di cattivo umore e insoddisfatti in dirigenza, ma anche totalmente convinti di Nagelsmann. Ora non abbiamo a che fare con nessun altro allenatore”. Tuchel dunque rimarrebbe ancora sul mercato, anche se la Juventus al momento non sembra intenzionata a fare alcun cambiamento.