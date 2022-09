Juventus, Tuchel non vede l’ora: taglio dello stipendio e nuova panchina

Juventus, arrivano novità importanti dalla Germania: l’ormai ex allenatore del Chelsea non vede l’ora di tornare in pista.

In passato l’ha già fatto. Subentrare in corsa non lo spaventa minimamente. Gli capitò a gennaio 2021, quand’era ancora fresco di esonero da parte del Psg. Accettò senza pensarci due volte l’offerta del Chelsea, che aveva appena dato il benservito a Frank Lampard. E dopo neanche sei mesi saliva sul tetto d’Europa con i Blues, vincendo la Champions League nella finalissima di Oporto contro il Manchester City di Pep Guardiola. Thomas Tuchel evidentemente è uno che ama le sfide difficili e vuole sempre mettersi alla prova.

Come riporta la Bild, di prendersi un anno sabbatico non ci pensa proprio. Dopo aver concluso anzitempo la sua avventura londinese – è stato esonerato dopo la sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria – Tuchel è rimasto a Londra in attesa di eventuali novità, di un nuovo progetto. Non si sa se la Juventus abbia pensato anche a lui nel caso in cui dovesse anzitempo interrompere il rapporto con Massimiliano Allegri. Certamente figura anche il suo nome nella lista che la dirigenza bianconera ha stilato e che è pronta immediatamente a tirare fuori se le cose dovessero continuare ad andare male.

Juventus, anche il Bayern Monaco “sonda” Tuchel

Dalla Germania sono abbastanza sicuri anche che Tuchel sia disposto ad abbassarsi lo stipendio ed a rivedere la cifra che percepiva in Premier League. Una notizia interessante: è evidente che il tecnico dia priorità al progetto. La Bild parla con insistenza anche di un possibile approdo al Bayern Monaco. La posizione di Julian Nagelsmann, infatti, non è più salda come prima. I bavaresi, dopo un buon inizio, stanno clamorosamente zoppicando in Bundesliga e la pressione è sempre maggiore nei confronti del giovane allenatore.