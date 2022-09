Calciomercato, bomba Juventus: Conte ha detto sì al possibile ritorno in bianconero. Domani potrebbe essere una giornata decisiva

Rimbalzano le voci, continue, su un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus. L’avvio di Allegri è stato pessimo e per la seconda stagione di fila i bianconeri si ritrovano a rincorrere, non solo in campionato questa volta, ma anche in Champions League dove nelle prime due partite sono arrivate altrettante sconfitte: mai questo era successo prima d’ora. Domani potrebbe essere una giornata importante, visto che è previsto il CDA della Vecchia Signora. Insomma, ore caldissime anche per quanto riguarda il futuro di Allegri.

A spiegare quella che è la situazione ci ha pensato la giornalista della Gazzetta dello Sport, che segue la squadra piemontese, Fabiana Della Valle, che è intervenuta in esclusiva a Fuori di Juve.

Calciomercato, Conte ha detto sì alla Juventus

“Il CDA non è collegato all’allenatore e quindi non mi aspetto nulla sotto questo aspetto. Un primo bilancio si farà a novembre quando ci sarà la sosta per il Mondiale e si capirà se la Juve sarà ancora in Champions. Il campionato è lungo quindi ci sono i tempi per recuperare”. Nel frattempo, dall’Inghilterra, rimbalzano le voci di un possibile ritorno di Conte: il contratto dell’ex tecnico scade il prossimo giugno e ancora non c’è stato il rinnovo. Secondo Della Valle Conte “vuole tornare. In poche parole c’è un ulteriore conferma sulle indiscrezioni che stanno girando in maniera così clamorosa nelle ultime ore.

Anche se Della Valle sottolinea che domani potrebbe anche non succedere nulla sotto l’aspetto di una decisione sul tecnico, la sensazione è che ci potrebbe pure essere una svolta clamorosa. Magari con un traghettatore in questo caso che potrebbe essere Montero. Vedremo. Una sosta tutt’altro che tranquilla in casa Juve che in tutto questo ieri è tornata ad allenarsi.