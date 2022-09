Calciomercato, 40 milioni all’Inter: la Juve se lo aggiudica così

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo anche se in questo momento il campionato è fermo.

Non ci sono dubbi sul fatto che la società dovrà proseguire nel percorso di ringiovanimento e rinnovamento iniziato nel 2022. Nel corso di quest’anno sono arrivati alla corte di Allegri tanti ottimi calciatori, dai quali ci si aspetta sicuramente di più dopo la sosta. Finora il rendimento della squadra torinese non è stato infatti all’altezza delle aspettative.

Il nuovo anno è ormai vicino e si sta iniziando a pensare anche alle possibili mosse da effettuare a gennaio per colmare le lacune dell’organico. Magari sfruttando delle occasioni che potrebbero verificarsi in corsa. Fari puntati dunque su altre squadre e su quel che potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, Dumfries all’Atletico “libera” Molina

Il portale “Todofichajes” ha rivelato un possibile intreccio che potrebbe esserci in futuro e che riguarda dei laterali destri. La Juventus non è un mistero che ha l’esigenza di rinnovare il proprio pacchetto arretrato sugli esterni. Alex Sandro è in scadenza, ma anche Cuadrado e Danilo non sono certo giovanissimi e la società bianconera dovrà trovare i loro eredi. Molina, ex Udinese, continua ad essere un nome caldo per i bianconeri. Oggi gioca nell’Atletico Madrid di Diego Simeone, che però non gli sta dando molto spazio. Si ipotizza dunque una sua partenza. Voce alimentata anche dal fatto che i colchoneros sarebbero sulle tracce di Dumfries dell’Inter. Tant’è che sarebbero pronti a fare una offerta di 40 milioni per l’olandese. Un eventuale suo approdo in Spagna libererebbe di fatto Molina, per cui la Juve dovrà essere pronta a fiutare l’affare.