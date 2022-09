Calciomercato Juventus, l’arrivo di Giuntoli in casa Juventus potrebbe aprire uno scenario clamoroso: si prefigura un addio a centrocampo.

Negli ultimi tempi la Juventus sta faticando molto a trovare un equilibrio che possa garantire delle prestazioni quantomeno accettabili, perché quelle viste fino ad ora non lo sono nemmeno lontanamente. Per questi motivi, infatti, negli ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare di un possibile ed imminente esonero di Allegri, additato come il principale responsabile del disastroso avvio di campionato.

Le novità più recenti riguardano invece altre indiscrezioni secondo le quali anche tutta la dirigenza sportiva bianconera sarebbe sull’orlo del licenziamento; molte sono infatti state le critiche mosse a Cherubini & Co. nelle ultime ore, che sono stati principalmente accusati per aver fatto sì una campagna con poca lungimiranza ed attenzione al futuro, contrariamente a quanto fatto da altre realtà italiane come quella del Napoli. Vista quindi la concreta possibilità di licenziamento della stessa dirigenza, come per l’allenatore, si sta già discutendo di come potrebbe appunto essere rimpiazzata e ,per il momento, il maggiore indiziato a ricoprire il ruolo sarebbe Cristiano Giuntoli, protagonista assoluto del mercato del Napoli per via dell’acquisto di calciatori come Kvaratskhelia e Anguissa, due dei maggiori trascinatori del Napoli in queste prime giornate.

Calciomercato Juventus, reazione a catena: Giuntoli può tirare Anguissa

Qualora l’arrivo di Giuntoli dovesse effettivamente divenire realtà, egli potrebbe riuscire a portare a Torino anche Zambo Anguissa, che proprio nelle ultime partite contro Liverpool e Milan si è fatto notare grazie alle sue prestazioni di altissimo livello. Il Camerunense è infatti una scoperta di cui Giuntoli va molto fiero e che ha quindi con lui un ottimo rapporto: l’attuale DS del Napoli, secondo quanto riportato da “calciomercatoweb.it”, potrebbe riuscire quindi nell’impresa di portarlo a Torino a mezzo di scambio con McKennie , con l’Americano che approderebbe quindi in casa Azzurra. Secondo quanto riportato dalla fonte sopracitata, inoltre, la trattativa non dovrebbe nemmeno incontrare particolari intoppi per via della valutazione praticamente identica dei cartellini dei due calciatori.