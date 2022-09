Calciomercato, una Juventus formato Red Bull: contratto triennale per volare

Continuano ad accumularsi le voci di calciomercato che riguardano la Juventus durante questo periodo di sosta del campionato.

I bianconeri non hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione attuale. In campionato è in ritardo rispetto alle altre squadre che ambiscono al campionato. In Champions League invece le due sconfitte su altrettante gare giocate mettono seriamente a rischio la qualificazione agli ottavi di finale. Andare avanti è fondamentale non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico.

Nel corso del 2023 la società continuerà nel percorso di rinnovamento e ringiovanimento iniziato a gennaio con l’arrivo di Vlahovic e proseguito quest’estate. Sembrano già esserci delle priorità stabilite per far sì che si possa tornare a vincere al più presto.

Calciomercato Juventus, Grimaldo primo obiettivo del 2023

Non è affatto un mistero che la Juve debba cercare per il futuro dei nuovi esterni difensivi, considerato che Alex Sandro è in scadenza di contratto e anche Cuadrado e Danilo non sono certo giovanissimi. L’obiettivo dei bianconeri sembra essere già stato scelto, adesso si dovrà fare di tutto però per arrivare a dama. Il nome caldo è quello di Grimaldo, esterno sinistro del Benfica che sta disputando una grande stagione con la maglia dei portoghesi.

Come ha rivelato Ekrem Konur su Twitter, la società bianconera sta preparando un’offerta di tre anni di contratto per aggiudicarsi il giocatore. Che – salvo rinnovo – andrà in scadenza con il Benfica al termine di questa stagione.