Calciomercato, la Juventus lo regala a Conte: l’affare si fa gratis

Nella prossima sessione di calciomercato estiva ci saranno senz’altro tanti movimenti in casa Juventus sia in entrata che in uscita.

In quest’anno solare la società bianconera ha fatto davvero tanti sforzi per accontentare le richieste di mister Allegri. Sono arrivati nel corso dei mesi tanti ottimi elementi, da Vlahovic a Di Maria e Pogba, per far sì che la squadra possa tornare a lottare per obiettivi importanti. Certo è che finora i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative.

Ci si aspetta dunque una pronta reazione subito dopo la sosta, a partire dal match contro il Bologna. Non è da escludere che il club a gennaio possa fare qualche altro intervento sul mercato, ma il problema sarà anche blindare quei giocatori che sono attesi al rinnovo contrattuale. Perchè potrebbero farsi sentire le sirene di altre squadre, pronte a fare delle offerte importanti per strappare il loro sì.

Calciomercato Juventus, anche Rabiot tra gli obiettivi del Tottenham

C’è anche un giocatore della Juventus che intriga il Tottenham in vista della prossima stagione. Lo ha rivelato Football London, parlando delle mosse di Conte e Paratici per rinforzare gli Spurs. Il nome è quello di Adrien Rabiot, il cui contratto con i bianconeri andrà in scadenza a giugno del 2023. Un calciatore che fa gola proprio perchè potrebbe arrivare a parametro zero se non rinnoverà – come pare possibile – con la formazione torinese. Nella lista dei possibili acquisti degli inglesi ci sono anche due giocatori che interessano la Juventus come il regista del Chelsea Jorginho e l’asso del Lione Aouar.