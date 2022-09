Juventus, recupero Kaio Jorge: lo scenario per il suo futuro

Il mese di gennaio si sta avvicinando e per la Juventus non è da escludere qualche movimento che possa ancora migliorare le rosa di Allegri.

Certo è che i prossimi mesi saranno davvero decisivi per le sorti della stagione bianconera. Che non è certo iniziata nel migliore dei modi, visti i risultati finora conseguiti. In campionato la Juve è attardata rispetto alle altre big, avendo vinto solamente due gare sulle sette disputate. In Champions League invece si rischia l’eliminazione dopo aver perso le due gare fin qui disputate. E sarebbe davvero un fallimento non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico.

Subito dopo la sosta del campionato c’è da attendersi dunque una pronta reazione da parte di Bonucci e compagni. Chiamati a reagire e a trovare la giusta intesa tra i reparti. Allegri dal canto suo spera di recuperare al più presto degli uomini importanti che sono attualmente in infermeria, tra cui Pogba e Chiesa.

Calciomercato Juventus, c’è da decidere il futuro dell’attaccante brasiliano

Non bisogna dimenticarsi però che ai box c’è anche Kaio Jorge, gioiellino del Santos che lo scorso anno si è visto poco anche a causa di un grave infortunio che ormai da tempo lo sta tenendo fuori dal campo. Il pieno recupero fisico del calciatore si sta avvicinando, le condizioni del brasiliano stanno migliorando e a gennaio dovrebbe essere pronto per tornare in gruppo. La Juventus dovrà poi prendere una decisione sul suo futuro, non si esclude un prestito – magari in serie A – per far sì che la punta possa ritrovare la migliore condizione atletica e magari far tornare a vedere grandi numeri.