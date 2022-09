Richiesta clamorosa di Di Maria e Paredes per arrivare indenni al Mondiale in Qatar. Ecco l’annuncio bomba circa i due sudamericani.

Che non sia un periodo semplice in casa bianconera è ormai noto da tempo, alla luce delle diverse difficoltà incontrate lungo il percorso tracciato da Allegri e adepti a inizio anno e fin qui macchiato dal presentarsi di numerosi ostacoli, molti dei quali non felicemente superati. Come sovente evidenziato, non manca di certo all’ambiente e alla società il tempo e la capacità di affrontare un momento del genere.

Ciò non toglie però consapevolezza circa quella che dovrà essere l’attuazione di un piano celere quanto attento che permetta a Vlahovic e compagni di archiviare prontamente questo primissimo spezzone stagionale e cercare di raggiungere posizioni in classifica ben più nobili rispetto a quelle fin qui toccate. Come in qualsiasi momento difficile, però, le asperità rispondono al nome di una concatenazione di fattori dall’esterno non sempre chiarissimi e ai quali, stando alle ultime, potrebbero prossimamente aggiungersene degli altri.

Calciomercato Juventus, richiesta shock di Di Maria e Paredes

Pur credendo che non sia giusto cercare un capro espiatorio o ripartire in percentuali diverse la responsabilità di tali ostilità, esistono alcune realtà che, in quanto tali, non possono essere negate. A partire dalla confusione più volte palesata dallo stesso allenatore, sia tatticamente che mediaticamente. A ciò si aggiunga anche l’infelice impatto di alcuni volti nuovi ma anche di chi, come Cuadrado, non abbia fin qui brillato come in passato.

Particolare attenzione meriterebbe il “caso” Di Maria, riguardante quel noto e talentuoso attaccante argentino arrivato tra l’entusiasmo generale per ovviare all’assenza di Dybala ma fin qui apparso spento e nervoso. Un certo peso ha avuto sicuramente anche l’infortunio a inizio campionato, catalizzatore di un iter tutt’altro che roseo come prospettato.

A ciò si aggiunga anche quanto riportato da Doble Amarilla, inerente una questione che tocca anche un altro calciatore della Juventus, connazionale di un Angel sul quale aumenteranno i già ampi dubbi e perplessità. Quest’ultimo, insieme a Leandro Paredes, chiederà infatti al club di evitare la gara con la Lazio del 13 novembre, inviando al club una lettere sottoscritta da AFA e Conmebol.