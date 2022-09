Calciomercato Juventus, gennaio caldo | Clamoroso scambio all’orizzonte?

Il mese di gennaio 2023 si sta avvicinando sempre più ed è scontato dunque che si torni a parlare delle mosse di calciomercato della Juventus.

In questa primissima fase della stagione non sono arrivati i risultati sperati. Di sicuro i tifosi avrebbero voluto una squadra più in alto in classifica in serie A, dove invece sono arrivate solo due vittorie nelle sette gare fin qui disputate. Non è andata affatto meglio in Champions League, visto che ha sempre perso finora e la qualificazione è a rischio. Sarebbe davvero un fallimento non accedere agli ottavi anche dal punto di vista economico.

In ogni caso nel 2023 continuerà il processo di rinnovamento e ringiovanimento iniziato nel corso di quest’anno, per cui la società senz’altro avrà già annotato sul suo taccuino i nomi dei possibili innesti per il futuro. Ci sono delle caselle ancora da riempire, anche in previsione dei futuri addii.

Calciomercato Juventus, Cuadrado nerazzurro in cambio di de Vrij?

Nel frattempo continuano le voci che riguardano i bianconeri proprio in vista di gennaio e anche calciomercato.it riporta il rumors che vorrebbe all’orizzonte un clamoroso scambio possibile tra la Juventus e l’Inter. Con Cuadrado che potrebbe vestire la maglia nerazzurra e in cambio de Vrij invece potrebbe trasferirsi a Torino. Uno scambio che accontenterebbe le richieste dei due allenatori. Allegri avrebbe a disposizione un difensore d’esperienza internazionale, Inzaghi quell’esterno capace di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica. Sarà solo un rumor di inizio autunno o qualcosa di concretizzabile in futuro? Solo il tempo ci darà una risposta.