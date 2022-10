Continuano a circolare tanti rumors riguardo le trattative future del calciomercato della Juventus nel 2023 che sta per venire.

Di sicuro l’anno che verrà sarà un anno di nuovi cambiamenti in casa bianconera. Proseguirà il percorso di rinnovamento intrapreso in questo 2022 e a Torino ci saranno senz’altro nuovi volti in arrivo. Chiaramente ci saranno anche delle partenze, nell’ottica anche di tenere in linea il conto economico. I tifosi sperano che la dirigenza riesca a rinforzare una squadra che sta faticando in questa fase.

La Juventus non ha iniziato certo la stagione nel migliore dei modi, considerato che in Champions League qualificarsi al prossimo turno sembra essere una missione quasi impossibile. Anche in campionato c’è da inseguire e senz’altro la formazione allenata da Allegri deve dare il massimo per non perdere troppo terreno dalle rivali e poi giocarsi il tutto per tutto nel nuovo anno.

Juventus, occhi su Vata ma il Celtic non vuole cedere il suo gioiello

Potrebbero cambiare le strategie di mercato in ottica futura, con il club sempre più alla ricerca di giovani di talento da fare crescere nelle altre squadre juventine prospettando poi un approdo in prima squadra. TMW sottolinea come ci siano anche i bianconeri sulle tracce di un giocatore molto interessante. Stiamo parlando di Rocco Vata, attaccante classe 2005 che milita nell’academy del Celtic Glasgow. Irlandese che milita nelle nazionali giovanili, si sta mettendo in luce a suon di gol nella Youth League. Valutato 2 milioni, piace a tanti top club europei tra cui anche Arsenal e Manchester City. Ma il Celtic non ha alcuna intenzione di cederlo.