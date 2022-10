Gundogan alla Juventus, l’annuncio BILD che riapre il caso

Gundogan alla Juventus, l’annuncio della BILD riapre il caso sul centrocampista tedesco. Ecco quello che dicono in Germania

Potrebbe essere sicuramente un innesto di valore Gundogan, il centrocampista tedesco in scadenza di contratto con il Manchester City che al momento non sembra essere propenso al rinnovo soprattutto perché di offerte da parte del club di Guardiola non ne sarebbero arrivate. Potrebbe essere un innesto di qualità in mezzo al campo anche se, abbiamo visto quest’anno, puntare su giocatori che sono nel finale di carriera non è sempre un’ottima cosa. Gudongan di anni ne ha 32, non così “anziano”, diciamo però che di esperienza ne ha da vendere e la tecnica ovviamente non si discute. Ed è per questo che la Juve – ma soprattutto per la possibilità di prenderlo a parametro zero – lo avrebbe messo nel mirino.

Ma non ci sarebbe solamente la società bianconera in tutto questo. Si è parlato nei mesi scorsi di diversi club, tra Bundesliga e Liga, pronti a farci più di un pensiero. E si è parlato soprattutto della possibilità di un approdo al Bayern Monaco, in Patria. Una notizia che però, secondo la BILD, è priva di fondamento.

Gundogan alla Juventus, la BILD riapre il caso

Sì, uno dei più autorevoli quotidiani tedeschi, spiega che l’interesse del Bayern Monaco nei confronti dell’attuale centrocampista del Manchester City non esiste. Insomma, in poche parole, qualora l’interesse della Juventus venisse confermate dai fatti oltre che dalle indiscrezioni, i bianconeri potrebbero avere quasi un via libera verso il centrocampista. Certo, non sarebbe di certo il massimo per aprire un nuovo ciclo, ma di certo potrebbe diventare un giocatore bianconero per poche stagioni con l’obiettivo, tra gli altri, di portare dentro la rosa quell’esperienza e quella personalità su campo internazionale che la squadra potrebbe perdere l’anno prossimo vista la rivoluzione che ci potrebbe essere. Agnelli ci potrebbe pensare davvero.