Calciomercato, Ausilio-Juventus: l’intreccio è da capogiro

Calciomercato Juventus, un clamoroso colpo di scena nel piano dirigenziale. Cosa potrebbe succedere adesso nei piani alti bianconeri.

Ieri c’è stato il derby d’Italia che ha visto trionfare la Juventus per 2 a 0 sull’Inter nonostante i tanti infortunati assenti nella schiera di Allegri. Una situazione che adesso potrebbe continuare anche nel mercato, con intrecci clamorosi.

Secondo infatti l’indiscrezione lanciata da ‘Interlive.it’, la volontà della società bianconera è di affiancare a Cherubini un direttore sportivo con buona esperienza, si è parlato di Giuntoli ma l’ultimo nome arriverebbe direttamente dall’Atletico Madrid, Berta. I bianconeri sarebbero stuzzicati dall’idea di prenderlo e in tal senso i colchoneros, in caso di addio, avrebbero già messo gli occhi su Ausilio dell’Inter in scadenza nel 2024.

Calciomercato Juventus, Berta al fianco di Cherubini

Una figura di rilievo che possa affiancare l’attuale direttore sportivo Federico Cherubini. Le volontà sono dichiarate da tempo e adesso la suggestione Berta diventa concreta. Diversamente molto di questa operazione è intrecciata a quella dell’Inter che, appunto, potrebbe perdere il suo attuale ds Ausilio in direzione Madrid proprio se Berta dovesse andare alla Juventus.

Idee e ipotesi che sarebbero, però, prese in seria considerazione dai piani alti della Juventus che non solo vuole rifondare sul campo, si è visto come, adesso, ci sia più spazio per i giovani tra i titolari ma farlo anche in dirigenza, laddove, appunto si continuerà su questa via.