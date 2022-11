Calciomercato Juventus, intreccio con Leao: Cherubini fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, il Milan avrebbe già pronta un’alternativa in caso di addio alla forte ala portoghese.

La sua priorità, al momento, è ritagliarsi un ruolo da protagonista in Qatar. E per riuscirci ha deciso di accantonare e posticipare ogni discorso relativo al suo futuro in rossonero. Si è concluso così, con una fumata nera e con un nulla di fatto, l’incontro tra gli interlocutori di Rafael Leao, Maldini e Massara. Il Milan confidava di strappare al fortissimo attaccante portoghese un prolungamento del contratto, in scadenza al 30 giugno 2024.

Ma, almeno per ora, non se n’è fatto nulla. Il direttore dell’area tecnica rossonera confidava di concludere la trattativa prima dell’inizio del Mondiale, ignorando che il giocatore preferisse invece archiviare prima la pratica in Qatar e pensare, poi, alla sua carriera in Serie A. Cosa che complica, e non poco, la situazione, visto che la cifra richiesta dall’entourage del portoghese potrebbe addirittura aumentare, col mercato che si avvicina.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono pronti a contendere Joao Felix al Milan

Proprio per questo motivo il Milan sta già preparando un piano B: come riferiscono dalla Spagna, precisamente dal noto programma televisivo “El Chiringuito£, i rossoneri avrebbero già individuato una possibile alternativa a Leao, fermo restando che faranno di tutto per assicurarsi la sua presenza in squadra il più a lungo possibile. Avrebbero messo gli occhi su Joao Felix dell’Atletico Madrid, ma se così fosse non sarebbero i soli a corteggiarlo. Anche la Juventus starebbe monitorando la sua situazione, fanno sapere, e la dirigenza sarebbe così interessata a lui da non escludere la possibilità che i bianconeri trattino anche nel caso in cui i costi dell’operazione dovessero superare le aspettative.