Ronaldo silura la Juventus: effetto lampo, Allegri lo lascia andare

Quali saranno le mosse di calciomercato della Juventus nel nuovo anno che ormai si sta avvicinando sempre di più?

I tifosi bianconeri sperano che la dirigenza riesca a portare a Torino dei nuovi giocatori, campioni in grado di far compiere un ulteriore salto di qualità alla formazione allenata da Massimiliano Allegri. Ma alla Juve servono anche giovani funzionali alle idee tattiche del mister per un progetto a lungo termine. Calciatori che possano esserle le colonne della squadra bianconera per il futuro.

All’inizio del 2023 dunque non è da escludere che il club possa effettuare qualche movimento sia in entrata che in uscita. Del resto la Juventus è chiamata in serie A a rincorrere il primo posto attualmente occupato dal Napoli di Luciano Spalletti. Ma ci sarà anche un’Europa League nella quale essere protagonisti, con la speranza di riuscire a portare a casa il trofeo e arricchire la bacheca di trionfi della società torinese.

Calciomercato Juventus, Depay nel mirino dello United come erede di Cr7

Il calciomercato dunque sarà una vicenda centrale da affrontare per la Juventus. Nelle ultime ore si è anche vociferato di un ritorno di Ronaldo, lasciato libero dallo United, a Torino. Ipotesi che però pare essere davvero complicata. Ma proprio l’addio di CR7 ai Red Devils potrebbe innescare un effetto domino, con un altro potenziale obiettivo bianconero che potrebbe sfumare. Secondo quanto riportato da “Sport” in Spagna, infatti, lo United potrebbe essere interessato a Memphis Depay, in procinto di lasciare il Barcellona. I blaugrana sono pronti a lasciarlo partire per una somma iniqua, ma non si esclude che possa inserire nelle trattative il terzino destro Diogo Dalot, pedina gradita agli spagnoli.