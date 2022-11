TV PLAY | Calciomercato Juventus, uragano Ronaldo: “Vorrei averlo”

TV PLAY | Calciomercato Juventus: archiviata definitivamente l’esperienza al Manchester United, il portoghese è pronto a ripartire.

Solamente pochi giorni fa ha fatto piangere lacrime amare nientemeno che a Leo Messi. Un’impresa leggendaria quella dell’Arabia Saudita, che quasi certamente occuperà un posto importante nei libri sulla storia del calcio. La vittoria ottenuta ai danni della favoritissima Argentina, per giunta in rimonta dopo essere finita sotto di un gol, ha fatto parecchio rumore e lasciato tutto il mondo a bocca aperta. Impronosticabile alla vigilia, è al momento il risultato più clamoroso di questi Mondiali qatarioti insieme al successo del Giappone contro la Germania. Anche quello non scherza affatto, se parliamo di sorprese.

Un trionfo che potrebbe dare nuovo slancio al movimento calcistico arabo, in lenta ma costante espansione. In questi giorni si sta parlando di Cristiano Ronaldo e di un suo possibile approdo nel regno di Bin Salman. L’ex attaccante del Real Madrid e della Juventus ha ormai rescisso con il Manchester United dopo le polemiche roventi degli ultimi mesi ed è pronto ad iniziare una nuova avventura, malgrado stia per compiere 38 anni.

TV PLAY | Calciomercato Juventus, CR7 verso il campionato saudita

Sul piatto ci sarebbe un biennale addirittura da 300 milioni di euro, cifra monstre che il club saudita Al Nassr è pronto ad offrigli pur di accaparrarselo e portarlo nel paese arabo. Ha parlato anche di questo l’esperto di calcio arabo Abed, intervenuto durante la diretta Twitch di Calciomercato.it su TvPlay. “Io penso che lui qui da noi farà fatica a segnare tanti gol – ha spiegato Abed – perché è un giocatore che tecnicamente non è quello di una volta, non vedo la stessa corsa, quindi anche nel nostro campionato potrebbe avere delle difficoltà. Bene l’influencer Ronaldo per far crescere il movimento, ma a livello tecnico farà fatica”.