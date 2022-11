Calciomercato Juventus, visite mediche effettuate: è tornato in patria

Calciomercato Juventus, il giocatore ha fatto ritorno in patria e adesso si aspettano svolte per il futuro con nuove possibili destinazioni.

Adesso potrebbe esserci una svolta clamorosa nel futuro del giocatore. Come scrivono dal ‘Corriere dello Sport’, il giocatore è appena ritornato in patria: in Olanda e aspetterebbe già nuove offerte.

Secondo le nuove indiscrezioni, infatti, il futuro di Karsdorp potrebbe essere deciso presto. Il difensore della Roma è pronto a salutare la squadra giallorossa visto il caso creatosi proprio come mister Mourinho. Diverse offerte si potrebbero presentare per lui e, oltre ai bianconeri, ci sarebbe anche un forte interesse dall’estero: esattamente, dal Fenerbache.

Calciomercato Juventus, Karsdorp decide subito | Offerte in arrivo

Karsdorp starebbe aspettando offerte importanti per fare nuove valutazione e, nella finestra invernale, la decisione su quale sarà il nuovo club. Un vero colpo di scena potrebbero però arrivare proprio dalla Turchia, vista anche la grande disponibilità economica dei club turchi.

Un vero duello di mercato tra i bianconeri, che vista la posizione del giocatore, potrebbero avanzare un importante offerta per potenziare, appunto, le fasce. E poi, dall’altra parte, c’è sempre l’interesse dei – cosiddetti – rivali di mercato. Il Fenerbache in pole, infatti, per un possibile assalto frontale nel arrivare ad un giocatore che, comunque, potrebbe fare il bene di qualsiasi squadra viste le potenzialità a disposizione. Staremo a vedere chi dei club avrà la meglio ma soprattutto chi riuscirà ad ottenere l’intesa definitiva. Non ci resta che attendere speranzosi.