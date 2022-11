Uragano rosso, colpo ‘luccicante‘: Mondiale da urlo e addio Juventus

Calciomercato Juventus, per adesso un Mondiale importante che gli permetterebbe già di avere nuove corteggiatrici per il futuro: i dettagli.

Un Mondiale per ora in risalto per uno dei sicuri profili in uscita dal Chelsea. Pulisic, infatti, potrebbe già lasciare i blues nel mercato invernale davanti ad offerte importanti. Come sappiamo, anche i bianconeri lo inseguivano.

Secondo però le ultime indiscrezioni provenienti dall’estero, è, adesso, un opzione prioritaria per un’altra big della Premier League: il Manchester United. Da ‘Espn’ si parla di un forte interesse dei ‘Red Devils’ per l’esterno americano.

Calciomercato Juventus, Pulisic in prima linea | Manchester United scatenato

Tra gli autentici protagonisti di questo Mondiale, l’esterno americano, adesso, potrebbe aver già trovato la squadra pronta a chiuderlo subito. Secondo, infatti, l’indiscrezione di ‘ESPN’, il Manchester United sarebbe pronta ritagliargli un posto da protagonista data l’assenza in fase offensiva per via di infortuni e addi: pensando già alla rescissione di Cristiano Ronaldo.

Pulisic, salvo sorprese dell’ultimo minuto, quindi, diventerebbe una delle priorità del club inglese che lo vorrebbe come nuovo potenziale titolare in squadra. Staremo a vedere se la squadra di Manchester avrà la meglio sulla concorrenza. In tal senso, adesso, i bianconeri sarebbe già leggermente defilati. Un colpo che piace a mister Allegri ma che vista la concorrenza di una squadra molto ricca dal punto di vista economico, come il Manchester United, potrebbe rappresentare un vero e proprio ostacolo per i bianconeri.