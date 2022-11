TV PLAY | Del Piero ritorna alla Juventus: la sentenza è già arrivata

Parlare della Juventus è scontato in queste ore, non solo sul piano sportivo ma anche in base a quanto avvenuto in società.

La notizia delle dimissioni del presidente Agnelli e dell’intero Cda arrivata nella tarda serata di ieri è stato l’argomento più dibattuto nel corso della giornata. Non solo da parte dei tifosi della Juventus ma anche da parte dei semplici appassionati di calcio. Nelle prossime settimane sarà definito l’intero staff dirigenziale.

Il cambio al timone della società non cambia le aspettative da parte degli uomini di Allegri, che nel corso del 2023 saranno chiamati a lottare per lo scudetto e per un posto al sole anche in Europa. Ci sarà da lavorare e bisognerà capire se arriveranno rinforzi a gennaio oppure no.

Juventus, Cordella alla TvPlay: “Del Piero figura che serve sempre”

Durante la diretta Twitch di Calciomercato.it su TvPlay l’impreditore Fabio Cordella ha parlato del finale di 2022 dei bianconeri: “Vi avevo detto che la Juventus si sarebbe ripresa, parlando di calcio Massimiliano Allegri può piacere o non piacere, ma non si discute nel modo più assoluto, le assenze che ha avuto la Juventus sono pesanti. Hanno innestato giocatori come Pogba e Di Maria per sistemare le cose, quanto li ha avuti? Ci sono poi giovani come Miretti e Fagioli che stanno crescendo, ma dovevano arrivare, è normale che servisse tempo per sistemare schemi e tattica, difficile che perda un’altra partita in campionato la Juventus ora. Anche l’anno della sconfitta contro l’Empoli partirono male, poi però hanno vinto lo Scudetto” ha detto. Un pensiero anche su Del Piero: “Credo entrerà nella Juventus in qualche figura, è una figura che alla Juventus serve sempre. Secondo me farà parte del direttivo”.