Calciomercato Juventus, triplo colpo Capitale: Allegri non sta nella pelle

Calciomercato Juventus, s’infittiscono sempre di più le trame di mercato con i due club capitolini: il tecnico gongola.

Il 2023 della Juventus partirà da Cremona. I bianconeri di Massimiliano Allegri torneranno in campo il prossimo 4 gennaio. E lo faranno a distanza di circa due mesi da quell’altisonante vittoria contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, il sesto successo consecutivo in campionato. L’obiettivo è allungare il più possibile la striscia vincente, nella speranza di rosicchiare qualche punto al Napoli capolista, squadra che nella prima parte della stagione non ha mostrato praticamente punti deboli.

Rientrare nella lotta per lo scudetto al momento è pura utopia. Ma è vero anche che, lo scorso ottobre, nel momento più complicato per Bonucci e compagni, nessuno si aspettava di rivedere la Signora sull’ultimo gradino del podio dopo qualche settimana. Del resto, Allegri è un allenatore che di rimonte clamorose ne sa qualcosa, essendoci riuscito nella stagione 2015-16, battendo nella volata tricolore proprio il Napoli. Stavolta l’impresa sembra ancora più ardua e potrebbero giocare un ruolo importante anche gli eventuali investimenti sul mercato. Senza dimenticare che la Juventus da gennaio in poi recupererà alcuni giocatori chiave che nei mesi scorsi non erano a disposizione perché infortunati.

Calciomercato Juventus, la mossa Pellegrini per “ammorbidire” Lotito

Il direttore sportivo Federico Cherubini intanto sta battendo diverse piste per poter regalare ad Allegri i rinforzi giusti per far sì che la squadra possa essere più competitiva.

E una di queste piste porta dritta alla Capitale. Come riferisce il quotidiano sportivo torinese Tuttosport, le trame con le due romane potrebbero diventare più fitte nell’immediato futuro. Per quanto riguarda la Roma, è sempre vivo l’interesse della Juventus per Rick Karsdorp, in attesa di sistemazione dopo la rottura con José Mourinho. Ma anche per Chris Smalling, che non è ancora certo di rinnovare coi giallorossi. Sul fronte Lazio, invece, in attesa di capire se ci siano margini per il “grande sogno” Milinkovic-Savic – e soprattutto se il patron Lotito abbasserà le pretese – il club bianconero sta pensando di “accontentare” una richiesta esplicita di Maurizio Sarri, favorendo il prestito ai biancocelesti Luca Pellegrini, oggi all’Eintracht Francoforte ma comunque in procinto di cambiare maglia.