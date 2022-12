Triangolo con Conte e Simeone: scossone Juventus, salta tutto

Triangolo con Conte e Simeone, la conferma dell’allenatore dipenderà da quello che succederà nella seconda parte della stagione.

Non v’è alcun dubbio sul fatto che la posizione di Massimiliano Allegri si sia rinsaldata negli ultimi tempi. E non era scontato, visto che il tecnico originario di Livorno è stato a un passo dall’esonero. Rischiò di essere mandato a casa subito dopo la sconfitta, dolorosissima, rimediata lo scorso ottobre in Israele con il Maccabi Haifa. Una delle umiliazioni più cocenti della storia recente bianconera, costata l’eliminazione dalla Champions League già ai gironi.

Confermato dall’ormai ex presidente Andrea Agnelli – anche in nome del rapporto di reciproca fiducia che c’è sempre stato tra i due – l’attuale allenatore della Juventus sembra aver definitivamente superato il momento difficile, soprattutto grazie alle sei vittorie di fila in campionato. Un filotto che ha riportato il sereno dalle parti della Continassa, oltre a permettere alla Vecchia Signora di scalare posizioni su posizioni in classifica e rientrare in zona Champions League. Allegri, in realtà, ha superato un’altra bufera. Si pensava che fosse destinato anche lui a lasciare la Juventus dopo il terremoto societario dello scorso 28 novembr,. Ma John Elkann ha smentito ogni voce riguardo a un suo possibile addio.

Triangolo con Conte e Simeone, il tecnico salentino nel mirino dell’Atletico Madrid

Non è dato sapere, tuttavia, se Allegri sarà l’allenatore della Juventus fino al 2025, anno in cui scadrà il contratto firmato nell’estate 2021. Le ombre di Zinedine Zidane e di Antonio Conte continueranno ad aleggiare alle sue spalle. In particolar modo se la Juventus deluderà nella seconda parte della stagione. Quella del tecnico francese non è più un’ipotesi remota: Didier Deschamps, selezionatore della Francia, potrebbe rinnovare dopo aver riportato Les Bleus in semifinale mondiale, con la candidatura di “Zizou” che perde quota.

Secondo il portale iberico todofichajes.com, anche Conte potrebbe prendere altre strade la prossima estate. Il suo nome è tornato a circolare negli ambienti vicini all’Atletico Madrid, reputandolo uno dei possibili sostituti di Diego Simeone, nel caso in cui dovesse terminare la decennale esperienza dell’allenatore argentina sulla panchina dei Colchoneros.