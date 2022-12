Calciomercato, bomba Juventus-Inter: filo diretto Bastoni

Calciomercato Juventus, l’intreccio con l’Inter non passa affatto sotto silenzio. Le ultime rivelazioni dall’Inghilterra.

Nella prossima sessione invernale di calciomercato la Juventus metterà a segno dei colpi a costi relativamente contenuti per puntellare quelle zone del campo che nel primo scorcio di stagione hanno evidenziato le maggiori problematiche.

Oltre a continuare a monitorare la situazione relativa a quell’innesto sulla corsia laterale in grado di far rifiatare Juan Cuadrado, Cherubini sta scandagliando il terreno anche per altre piste. Lasciando sullo sfondo il sogno Milinkovic Savic, che salvo clamorosi colpi di scena è destinato a restare una mera utopia almeno in vista di gennaio, la Juve ha intenzione di puntellare anche il proprio reparto difensivo con un innesto di qualità. Uno dei nomi che è ritornato a circolare con grande insistenza è quello di N’Dicka, legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato.

Calciomercato Juventus, Tottenham su N’Dicka: le ultime dall’Inghilterra

Accostato a diverse big del nostro campionato – oltre alla Juve, anche Inter, Roma e Napoli hanno effettuato dei sondaggi esplorativi – il difensore transalpino classe ’99 ha calamitato l’interesse di molte big in giro per l’Europa.

Il Barcellona ed il Psg osservano la situazione da una postazione privilegiata, così come l’Arsenal: alcune settimane fa si vociferava anche di un possibile accordo tra i Gunners e l’entourage del francese. La situazione in realtà è molto più complessa, e potrebbe far rientrare in gioco anche il Tottenham di Fabio Paratici. Intervenuto ai microfoni di Give Me Sport, il giornalista Ryan Taylor ha esternato il suo punto di vista:

“Penso che N’Dicka sia uno dei profili che il Tottenham potrebbe sondare. Infatti i centrali mancini rappresentano una rarità, non ce ne sono molti in giro. So che Bastoni era il primo nome della lista stilata dal Spurs lo scorso anno, e potrebbe essere fatto un serio tentativo per lui in estate.”

Chiaramente se l’Inter dovesse privarsi di Bastoni, potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di affondare il colpo per N’Dicka, del quale si continuerà sicuramente a parlare nel corso delle prossime settimane.