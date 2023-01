Bandiera ammainata, la Juventus ora trema sul serio: voltafaccia ufficiale

Bandiera ammainata, il direttore sportivo del club ha detto la sua a proposito del possibile addio del giocatore.

La sessione invernale dei trasferimenti è ufficialmente aperta ormai da una settimana ma la Juventus non ha ancora battuto alcun colpo. Tutto fermo almeno fino al 18 gennaio, la data in cui si insedierà la nuova dirigenza. E di conseguenza di mercato se ne riparlerà molto probabilmente a fine mese. Non prima. Anche perché in questi giorni i bianconeri sono totalmente concentrati su ciò che sta avvenendo in campo.

L’argomento principe non può che riguardare la strepitosa rimonta che stanno facendo gli uomini di Massimiliano Allegri in campionato. Ieri è arrivata l’ennesima vittoria, l’ottava consecutiva. Un filotto incredibile di successi che ha riportato la Juventus al secondo posto, scavalcando momentaneamente il Milan in attesa del match che tra pochi minuti vedrà protagonisti i rossoneri contro la Roma. Allegri gongola. E spera allo stesso tempo di recuperare quanto prima tutti gli infortunati – sono ancora in parecchi ad affollare l’infermeria – confidando anche in un “regalo” dal mercato. Un rinforzo low cost che può fare comodo nella seconda parte della stagione.

Bandiera ammainata, Salihamidzic “molla” Pavard: “Al momento abbiamo altri obiettivi”

Federico Cherubini, direttore sportivo bianconero, farà quel che può. Iniziando magari a lavorare in prospettiva, in vista di giugno, quando molte cose potrebbero essere tornate alla normalità. Almeno è questo quello che sperano e si augurano alla Continassa.

Il radar bianconero è puntato principalmente verso quei giocatori che sono in scadenza di contratto e che al momento sono restii a rinnovare. Per la fascia destra la Juventus, così come il Milan, tempo fa aveva pensato a Benjamin Pavard, terzino del Bayern Monaco che ha già fatto intendere di voler cambiare aria. Legato ai bavaresi fino all’estate 2024, potrebbe fare le valigie già in estate se non dovesse avere intenzione di prolungare. Su di lui ci sarebbe anche il Barcellona e Pavard gradirebbe il trasferimento in Catalogna, destinazione a quanto pare preferita a quelle italiane. Nel caso in cui il giocatore transalpino dovesse andare via, secondo i giornalisti tedeschi di Kicker il Bayern Monaco dovrebbe cautelarsi con Malo Gusto, giovane (classe 2003) pari ruolo del Lione, seguito con una certa attenzione pure dagli stessi bianconeri.

A proposito di un addio di Pavard, ha parlato Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del club bavarese (nonché ex giocatore della Juventus): “Non mi importa se ci sono contatti con altri club su Pavard. In questo momento abbiamo altri obiettivi“.