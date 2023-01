Calciomercato Juventus, risposta definitiva: “Resta qui”

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo anche in questa fase, nella quale ci sono tante partite ravvicinate.

Partite che possono indirizzata la stagione della formazione di Allegri, che è reduce da ben otto vittorie consecutive che gli hanno consentito di risalire la classifica e avvicinarsi alla testa della graduatoria, occupata dal Napoli di Luciano Spalletti.

Proprio i partenopei saranno i prossimi avversari dei bianconeri, in un big match che metterà in palio tre punti di platino. Un successo della Juventus alimenterebbe i sogni di scudetto, visto che sarebbe ridotto il gap dalla capolista.

Juventus, tante richieste per Ranocchia

La Juventus ha tanti giocatori di proprietà che attualmente militano con una maglia diversa, ceduti in prestito per accumulare minuti e fare esperienza. Con il sogno magari un giorno di tornare a Torino per essere protagonisti in bianconero.

Nuove richieste per #Ranocchia, ma al momento il #Monza vuole tenerlo e non apre alla partenza invernale // Several inquiries for Ranocchia but at the moment Monza would not be open for a transfer in the winter 💎🇮🇹@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 10, 2023

In evidenza si sta mettendo in serie A anche Filippo Ranocchia, che veste la maglia del Monza con il quale ha anche segnato una rete in campionato. Centrocampista senz’altro di qualità la cui crescita viene tenuta d’occhio dal club bianconero. Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Romeo Agresti ci sarebbero diverse squadre interessate al calciatore ma il Monza – che ha il diritto di riscatto – non ha intenzione di lasciarlo partire in questo mese di gennaio.