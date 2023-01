Tempo scaduto, voltafaccia Juventus: esito alla Dybala

La Juventus guarda alla prossima importante match contro il Napoli ma nel frattempo non si placano le voci sulle mosse future di calciomercato.

I bianconeri sono attesi da un confronto che metterà in palio dei punti di platino, con la possibilità di poter accorciare le distanze sui partenopei che attualmente occupano il primo posto della classifica. Sognare è lecito, anche perché ci sono pure altri importanti obiettivi da poter inseguire.

Non ci saranno ovviamente rivoluzioni nella rosa di Allegri in questo momento della stagione. Al massimo si faranno degli affari low cost con un occhio rivolto già alla prossima stagione. Quando si dovranno cambiare diverse pedine. Come ogni estate da qualche anno a questa parte la lista dei futuri parametri zero offre delle occasioni golose delle quali approfittare. E la dirigenza bianconera non dovrà farsi trovare impreparata, anche perché la concorrenza non se ne starà certo con le mani in mano.

Calciomercato Juventus, niente rinnovo per Alex Sandro e Cuadrado

Oltre ai possibili acquisti con cui rinforzare l’organico, anche i rinnovi inevitabilmente tengono banco in casa Juventus. A tal fine, interessanti aggiornamenti sono stati forniti da Sky, che ha passato in rassegna le situazioni legate a Cuadrado ed Alex Sandro.

Secondo quanto riferito dall’emittente satellitare, infatti, la Juventus non sarebbe intenzionata a mettere sul piatto un’offerta di rinnovo né per il brasiliano, né per il colombiano. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, i due sudamericani saluteranno la Juventus a fine stagione, per iniziare una nuova esperienza. A quel punto Cherubini sarà costretto ad optare per un vero e proprio restyling delle corsie esterne: non è un caso che nelle ultime settimane siano ritornate in auge i profili di Grimaldo e Fresneda.