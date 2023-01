“Zaniolo prima o poi andrà alla Juventus”: svelano tutto in diretta

By

Non si fermano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus non solo in questo mese di gennaio ma soprattutto per il futuro.

Cosa succederà in queste ultime settimane del mese? Finora la finestra dei trasferimenti invernali non ha visto grandi movimenti e probabilmente qualche novità potrebbe arrivare soltanto in prossimità del gong finale.

Non ci sono però dubbi sul fatto che la Juve stia già pensando al futuro, alla prossima stagione. Anche perché per anticipare la concorrenza bisogna iniziare a lavorare con largo anticipo sugli obiettivi che si sono prefissati. I bianconeri hanno la necessità di intervenire in più zone del campo visto tra l’altro che alcuni elementi della rosa attuale lasceranno la squadra.

Juventus, le parole di Cenolli sul mercato bianconero

L’agente Mario Cenolli è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda su TVPlay e tra i tanti argomenti dei quali ha discusso c’è anche quello legato alle mosse che il club bianconero effettuerà nel corso dei prossimi mesi. Non solo in panchina, ovviamente.

Se da un lato si è parlato della possibilità di un ritorno di Antonio Conte a Torino al posto di Allegri, dall’altro si sono sottolineati anche quelli che potrebbero essere i colpi necessari per costruire una rosa sempre più forte. Tra i nomi caldi continua a rimanere quello di Zaniolo, che secondo Cenolli “prima o poi andrà alla Juventus”. Il numero 22 della Roma vede ancora il suo futuro nebuloso e non è da escludere una offensiva del club nel corso della prossima estate. Lo stesso agente ha escluso poi che la Juve possa cedere uno dei suoi pezzi pregiati. “In Premier Vlahovic a gennaio? Non ci sono margini” ha detto.