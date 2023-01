Calciomercato Juventus, telenovela agli sgoccioli: cambia squadra ma non campionato

Ci saranno oppure non qualche colpo di calciomercato a gennaio in casa Juventus? I tifosi attendono risposte in tempi brevi.

I giorni passano ma di volti nuovi in casa bianconera non se ne vedono. Del resto Massimiliano Allegri è stato molto chiaro quando si è espresso a riguardo, evidenziando come la sua rosa abbia già molte pedine di qualità in tutte le zone del campo.

Se si interverrà dunque a gennaio sul mercato sarà dunque probabilmente solo per approfittare di eventuali occasioni che potrebbero presentarsi nel corso dei prossimi giorni. Oppure per anticipare la concorrenza su determinati obiettivi che la Juventus si è posta. Certo è che i bianconeri hanno la necessità di guardare anche oltre perché in vista della prossima stagione ci sarà da sostituire diverse pedine che per determinati e svariati motivi sono destinati a lasciare Torino. Di sicuro la lista dei calciatori messi nel mirino sarà lunga.

Juventus, Depay verso l’Atletico per tre milioni

Non è solo in difesa che la Juve dovrà cercare rinforzi, considerato che come detto ci sarà bisogno di volti nuovi praticamente in tutte le zone del campo. L’olandese Depay è una punta che ormai da diversi mesi viene accostato alla formazione bianconera, ma anche questa volta pare che non arriverà in Italia.

Gli ultimi rumors di calciomercato.it spiegano infatti come per l’attaccante possa esserci ancora la Liga nel futuro. La sua avventura al Barcellona sembra agli sgoccioli, ma l’Atletico Madrid è pronto a farsi avanti per lui e starebbe per chiudere la trattativa. Per un costo di “appena” tre milioni di euro. Nei giorni scorsi il calciatore era stato accostato pure all’Inter.