Calciomercato Juventus, sfuma tutto: se lo prende il Chelsea

La Juventus si prepara ai prossimi impegni ma ovviamente non mancano mai le voci di calciomercato che la riguardano.

È chiaro che i trasferimenti invernali interessano in questi giorni la maggior parte dei tifosi ma per adesso le squadre di serie A non hanno effettuato grandi colpi, tutt’altro. Probabilmente se ci sarà qualche movimento più importante arriverà in prossimità del gong finale, in ogni caso affari low cost.

Per la Juventus ad ogni modo adesso ci sono altre preoccupazioni. La penalizzazione che gli è stata inflitta ieri (-15 in classifica) allontana dalla zona Champions e potrebbe dunque portare il club a fare dei nuovi pensieri riguardo la programmazione futura. Ci sarebbe bisogno senz’altro bisogno di qualche innesto in difesa, ma è molto probabile che ogni discorso legato ad acquisti e cessioni venga rinviato alla prossima estate. Quando si avrà un quadro più chiaro di quello che potrebbe essere il futuro della squadra.

Juventus, Malo Gusto ad un passo dal Chelsea

Nel frattempo però è alquanto chiaro che la concorrenza non se ne starà certo con le mani in mano e determinati obiettivi che il club si è posto potrebbero accasarsi altrove. Non è un mistero che la Juve debba trovare nuovi esterni difensivi, visto che Alex Sandro e Cuadrado sono in scadenza di contratto.

El Chelsea va a por Malo Gusto. Los londinenses activarán en los próximos días las negociaciones para llevarse al lateral derecho, que es el de mayor potencial que tiene la Ligue 1. Veremos si se acaba concretando. https://t.co/YgoonFNQNa — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) January 20, 2023

Un nome caldo per la Juve è stato finora quello di Malo Gusto, giovane laterale del Lione che piace però a tanti club europei. Come riporta L’Equipe il Chelsea avrebbe intenzione di rompere gli indugi e farsi avanti per assicurarsi uno dei giocatori più promettenti della Ligue1 francese.