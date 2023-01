Calciomercato Juventus, l’addio di Vlahovic è realtà: destinazione choc

Calciomercato Juventus, non si placano i rumors sul centravanti serbo acquistato un anno fa per 80 milioni dalla Fiorentina.

La decisione della giustizia sportiva ha mandato all’aria i progetti di rimonta della Juventus in campionato. Venerdì scorso la Corte d’appello della Figc ha inflitto una pesante penalizzazione al club bianconero, addirittura inasprendo quella che era stata la richiesta dell’accusa. Quindici punti in meno in graduatoria hanno fatto scivolare la squadra di Massimiliano Allegri in nona posizione, a metà classifica, lontana dalle posizioni di vertice.

Risalire la china non sarà assolutamente facile, considerando che adesso il divario tra la Signora e le dirette concorrenti per il quarto posto è abissale. Il tecnico livornese ha confessato di credere nella rimonta, al momento utopica. Le sue non sono solo parole di circostanza, considerando che anche gli stessi giocatori hanno suonato la carica attraverso i vari profili social. Una prima reazione c’è stata domenica scorsa con l’Atalanta, ce ne dovrà essere un’altra nel prossimo fine settimana con il Monza, già battuto in Coppa Italia.

Calciomercato Juventus, la cessione di Vlahovic non è fantamercato

La “grande paura” che serpeggia in questi giorni tra i milioni di tifosi bianconeri è che senza Champions League la Juventus possa andare incontro ad un ridimensionamento. Verrebbero infatti a mancare diversi introiti da reinvestire sul mercato. A quel punto l’unico modo per poter finanziare nuovi acquisti sarebbero le cessioni.

Su Federico Chiesa, ad esempio, avrebbe fatto un sondaggio il Real Madrid di Carlo Ancelotti, come riferisce Sportmediaset. Ma è improbabile che Madama si possa privare del suo gioiello più splendente. Chi invece potrebbe lasciare Torino è proprio Dusan Vlahovic, l’altro ex Fiorentina che in maglia bianconera non sta vivendo un momento felice, tra infortuni e un rendimento un po’ al di sotto delle aspettative. I rumors non si fermano sul centravanti serbo pagato 80 milioni alla Viola un anno fa. Se dovesse pervenire un’offerta intorno a 100 milioni di euro la Juventus potrebbe anche pensare di cederlo. In Inghilterra è vivo l’interesse del Chelsea, ma attenzione anche al Barcellona.