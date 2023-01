Valzer delle punte, 120 milioni sull’unghia: ha vinto la Juventus

Calciomercato Juventus, è partito il valzer delle punte: 120 milioni di euro sull’unghia e Allegri può sorridere. Ha vinto lui

Si è parlato e discusso di molto di quello che potrebbe essere il futuro di molti giocatori della Juventus. Anche alla luce di quello che è successo nelle ultime settimane, con la penalizzazione già piazzata dalla Procura Federale, e anche alla luce di quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni, con la sensazione che ci possano essere altri punti in meno in classifica.

Insomma, una situazione da tenere molto in considerazione e che ha visto protagonisti i migliori bianconeri. Soprattutto Dusan Vlahovic, entrato nel mirino, a quanto pare, di molti club europei in questa sessione di mercato. Ora, in questo momento, appare impossibile che il serbo possa lasciare la Juventus, ma a giugno qualora le cose non si aggiustassero un ridimensionamento, purtroppo, ci potrebbe anche essere. Ed è in questo caso che Dusan potrebbe essere l’uomo da sacrificare. Ma una buona notizia c’è, ed è quella che il Manchester United si è tirato praticamente indietro, cambiando obiettivo.

Calciomercato Juventus, lo United su Osimhen

Dalla Spagna scrivono che i Red Devils vogliono un centravanti. E quel centravanti sarebbe Osimhen del Napoli: ten Hag potrebbe arrivare ad offrire 120 milioni di euro per il profilo del nigeriano di Spalletti, una cifra realmente irrinunciabile per tutti.

In questo modo mollano Vlahovic, ovviamente. Che potrebbe sì rimanere nel mirino di altri club ma che potrebbe anche rimanere alla Juventus. Intanto, Allegri, spera di riaverlo al più presto in campo per tornare alla vittoria che manca da due turni, ma anche per assaltare l’Europa League che vuoi o non vuoi, adesso, è diventato il modo più “semplice” per arrivare alla Champions League nella prossima stagione.