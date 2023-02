Calciomercato Juventus, futuro Pogba: la comunicazione dell’agente

Ci si avvicina alla conclusione delle trattative di calciomercato e per la Juventus potrebbe esserci ancora spazio per dei movimenti.

Mancano solamente poche ore al gong conclusivo di questa sessione di mercato. Una sessione avara di grandi colpi. La Juventus guarda già avanti e non potrebbe essere altrimenti, bisognerà fare il massimo possibile per migliorare la classifica dopo la pesante penalizzazione che gli è stata inflitta.

Difficile pensare dunque che in questo rush finale possa accadere qualcosa. L’obiettivo della società è quello di riuscire a blindare i suoi uomini migliori. Ci sarà qualche cessione, qualche altro elemento è destinato a partire per la scadenza del proprio contratto. Si cercheranno dunque volti nuovi, ma è impensabile una Juventus priva dei suoi campioni. Come ad esempio Pogba, che finalmente è tornato a disposizione di Allegri dopo l’infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori.

Juventus, Pimenta lega ancor di più Pogba ai bianconeri

Su Calciomercato.it in onda su TV Play l’agente Rafaela Pimenta, che ha raccolto l’eredità di Mino Raiola, ha parlato del futuro del campione francese. “Se Pogba rimane a Torino? Paul è sposato con la Juve, pensiamo alla Juve” ha detto.

Nessun dubbio dunque sulla sua permanenza in bianconero. Dopo il lungo stop i tifosi si aspettano tanto da lui. L’avvocato ha anche parlato del momento che vive il calcio italiano. “Sono ottimista, non vedo così male l’Italia. Il calcio italiano è bellissimo, è sempre stato amato ovunque. Quando ho iniziato questo lavoro nessuno voleva giocare in Premier League, tutti volevano andare in Italia. Il calcio è molto amato, state passando un periodo di difficoltà e succede” ha detto la Pimenta.