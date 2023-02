Juventus impietrita, bomba in diretta: “scelta” la nuova squadra di Vlahovic

Lanciata la bomba in diretta: ecco quale può essere la nuova squadra di Dusan Vlahovic dalla prossima stagione

La Juventus crolla in casa contro il Monza e vanifica la reazione di rabbia della scorsa settimana contro l’Atalanta.

La squadra di Massimiliano Allegri adesso è sempre più lontana dalla zona Europa, alla luce anche dei 15 punti di penalizzazione. Una sconfitta che si unisce a quella dell’andata contro il club brianzolo e che fa sprofondare i bianconeri. Intanto, a due giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, ci sono ancora diverse situazioni in ballo. Weston McKennie ha già salutato Torino per trasferirsi in Premier League. Il centrocampista statunitense ha accettato la proposta del Leeds United e lunedì effettuerà le visite mediche. Oltre ai big in scadenza a giugno 2023, ci sono anche altre situazioni in ballo, non solo per l’immediato ma soprattutto in ottica mercato estivo. La principale riguarda il futuro di Dusan Vlahovic, appena rientrato dopo i problemi di pubalgia.

Il futuro di Vlahovic è scritto: scatto dell’Arsenal sul Barcellona

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere lontano da Torino, soprattutto qualora la Juventus dovesse rimanere fuori dalle coppe europee. L’attaccante serbo, nonostante i diversi problemi fisici, rimane un attaccante molto ambito nel panorama europeo.

Diversi top club lo hanno puntato ormai da tempo: l’Atletico Madrid ci aveva già provato l’anno scorso, quando il serbo era ancora alla Fiorentina. Adesso si è inserito anche il Barcellona ma la minaccia più pericolosa per la Juventus arriva dalla Premier League. In particolare è la capolista Arsenal ad averlo puntato in maniera concreta. La squadra di Arteta in estate ha portato a Londra Gabriel Jesus dal Manchester City ma adesso è alla ricerca di un attaccante fisico che abbia caratteristiche diverse dal brasiliano. Vlahovic corrisponde all’identikit e a confermarlo è stato il giornalista Nicola Gallo a ‘Top Calcio 24’: “Vlahovic al Barcellona? Credo sia meta meno appetibile ma secondo me la squadra da temere è l’Arsenal. Tra Vlahovic e Pogba, avrei più perplessità sulla permanenza di Vlahovic che su quella del francese, nel caso in cui la Juventus dovesse restare fuori dalle Coppe”.

La Juventus valuta il bomber serbo almeno 90 milioni di euro e non intende fare sconti. L’Atletico Madrid si era avvicinato alla proposta offrendone 60 ma la ‘Vecchia Signora’ ritiene la cifra troppo bassa per quello che è il valore del giocatore. L’Arsenal potrebbe arrivare alla cifra richiesta dai bianconeri e superare la concorrenza in estate. Una destinazione che potrebbe allettare parecchio Dusan Vlahovic.