Il ritorno di Del Piero, piazza pulita Juventus: la svolta è storica

Il ritorno di Del Piero con annessa piazza pulita dentro la Juventus: la svolta potrebbe essere davvero storica in casa bianconera

Da quando Andrea Agnelli si è dimesso, molti tifosi della Juventus hanno subito pensato ad Alessandro Del Piero. Non tanto come successore dentro la società dell’ex presidente, ma come rientro per iniziare una nuova “primavera” bianconera.

Anche perché, e ce lo ricordiamo tutti, subito dopo quello scossone che ha sconvolto il mondo della Juventus, Del Piero ha candidamente ammesso di avere ancora casa a Torino, non tirandosi di certo indietro, e aprendo così le porte a quello che sembrava un ritorno bello che fatto. Da quel momento in poi però le cose sono precipitate in maniera veloce, con la penalizzazione arrivata due settimane fa e con le motivazioni che sono state depositate nella giornata di ieri. Evidente quindi che le scelte future di Elkann e di Ferrero saranno condizionate dall’esito dei procedimenti. Dal ricorso al processo Prisma, ovviamente, quello che vedrà impegnata e non sul campo la Juventus dalla fine del prossimo mese di marzo. Dopo la sconfitta contro il Monza comunque è apparsa chiara anche la difficile posizione di Allegri per la prossima stagione. Il livornese sembra aver anche perso la voglia di lottare, o almeno farlo per le cose che contano. Ha parlato di salvezza dopo la gara contro la squadra di Palladino. E di salvezza, alla Juve, nonostante la classifica che vediamo, non se ne può onestamente parlare.

Il ritorno di Del Piero, la svolta

Le indiscrezioni degli ultimi giorni portano a quella che potrebbe essere una svolta storica alla fine della stagione. Con l’addio di Allegri e di una buona parte dello staff tecnico, o di almeno degli uomini collegati direttamente all’allenatore.

E poi, gira ancora, la voce di un ritorno di Del Piero in società. Lui la sua disponibilità l’ha già data, è evidente questo, e allora ecco che i prossimi mesi potrebbero essere quelli decisivi per avviare i contatti che potrebbero davvero portare ad un rientro dentro la Continassa. Ribadiamo ovviamente che tutte le scelte, ma proprio tutte, saranno toccate dall’esito dei processi. Ma il ritorno di Del Piero sarà un argomento che probabilmente verrà trattato nei prossimi mesi da Elkann e da Ferrero, il nuovo presidente. La notizia è riportata da Samuele Nava, giornalista de La Provincia di Como.