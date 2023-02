Calciomercato Juventus, furia Allegri: Pogba via subito

Calciomercato Juventus, furia Allegri che adesso si sta interrogando insieme alla società sul francese. Potrebbe salutare subito

Allegri si è stancato. Lo ha fatto capire ieri in conferenza stampa e oggi la Gazzetta dello Sport, in prima pagina, svela i malumori del tecnico. Pogba è di nuovo fuori, non ci sarà contro la Lazio per un indolenzimento. Un problema che potrebbe risolversi in poco tempo, anche martedì prossimo potrebbe essere a diposizione per la gara contro la Salernitana. Ma ormai nessuno se la sente più di fare previsioni.

Ieri in conferenza stampa il tecnico ha detto chiaramente che Pogba potrà essere al massimo della forma tra due o tre mesi. Il problema è quello di “far ripartire un motore che è rimasto fermo per troppo tempo” ha sottolineato il livornese. E i problemi con Pogba sono iniziati nel momento in cui il centrocampista aveva deciso di non operarsi subito al menisco sperando di andare al Mondiale. Lì lo staff medico della Juve ha vacillato, e poi Pogba ha dovuto comunque andare sotto i ferri. Perdendo un mese e mezzo e perdendo anche la possibilità di andare in Qatar.

Calciomercato Juventus, valutazioni su Pogba

Qualora le cose da qui alla fine della stagione non dovessero migliorare, allora la Juventus alla fine della stagione farà delle valutazioni sul futuro del francese che ha un contratto in scadenza nel 2026.

Si vocifera adesso che è arrivato dal Manchester con il ginocchio malconcio, ma l’occasione a parametro zero, forse, in ogni caso, era da sfruttare. Certo, adesso tutti i problemi sono venuti al pettine e 45′ in stagione, quelli in amichevole, sono un biglietto da visita così brutto che è anche difficile da credere. Qualcosa, adesso, s’è rotto anche nel rapporto tra la società e il giocatore. Con Allegri che è stanco. Anzi, che è una furia.