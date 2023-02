Calciomercato Juventus, Allegri lo riporta a casa: testa a testa con l’Arsenal

Testa a testa con l’Arsenal in ottica giugno: la Juventus sfida la big di Premier per il centrocampista

Il mercato della Juventus non ha portato a nessun colpo in entrata in questo mese di gennaio ma solo ad operazioni in uscita come quella di Weston McKennie al Leeds United.

Nelle ultime ore di ieri è stato ufficializzato anche il trasferimento di Luca Pellegrini alla Lazio, dal quale la Juventus potrebbe incassare 15 milioni in caso di riscatto dei biancocelesti. Il mercato in entrata della ‘Vecchia Signora’ è passato in secondo piano, alla luce della complessa situazione societaria legata alla sentenza della Corte Federale che dovrà ancora essere confermata. I bianconeri stanno valutando la possibilità di inserire in rosa alcuni giocatori svincolati, pagando solo l’ingaggio e risparmiando sul costo del cartellino. Sono tanti i grandi nomi rimasti senza squadra in questa finestra di mercato ma gli obiettivi della Juventus si estendono anche al prossimo calciomercato estivo dove la società potrebbe tornare su un vecchio pallino.

Juventus, torna di moda De Paul per giugno: testa a testa con una big

Il giocatore in questione è Rodrigo De Paul, vecchia conoscenza della Serie A e vecchio pallino della Juventus già dalle passate edizioni di calciomercato.

Già dai tempi dell’Udinese i bianconeri avevano messo gli occhi sull’argentino che è esploso in Italia per poi approdare all’Atletico Madrid. Con i ‘colchoneros‘, però, continua a non trovare la continuità che tutti si aspettavano da un giocatore del suo calibro. Come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, l’Atletico ha tutte le intenzioni di vendere il centrocampista che di recente si è laureato campione del Mondo con l’Argentina. Il club spagnolo a fine stagione ascolterà le eventuali proposte per De Paul e valuterà il da farsi. La volontà della big spagnola è quella di incassare una cifra importante. La Juventus ha avuto già degli approcci con la squadra del ‘Cholo’ Simeone, così come anche l’Arsenal che sembra essere, al momento, la principale rivale dei bianconeri nella corsa all’argentino. I ‘Gunners’ stanno dominando la Premier League e hanno ritrovato l’appeal della big che gli era mancato negli ultimi anni.

Ecco perché un giocatore come De Paul, in cerca di una svolta con un club, potrebbe essere tentato dall’idea di approdare in Premier League. D’altro canto, il giocatore non ha mai nascosto la voglia di tornare in Italia e di conseguenza la Juventus potrebbe essere un’opzione. Naturalmente tutto dipenderà dalla sentenza definitiva e dal destino sportivo del club.