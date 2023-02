Il mercato non è ancora finito: doppio “regalo” alla Juventus

La Juventus potrebbe piazzare ben due colpi a sorpresa attingendo dal mercato degli svincolati

Il calciomercato invernale si è chiuso poco più di 24 ore fa, esattamente alle ore 20:00 di ieri sera. Tante operazioni di mercato si sono concluse al fotofinish, sia in Serie A che in Serie B e tante altre sono sfumate inaspettatamente.

La Juventus, però, non ha chiuso nessuna operazione in entrata, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti giudiziari che hanno spostato l’attenzione della società su altre questioni. L’unica cessione è quella di Weston McKennie, trasferitosi al Leeds United che lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. Anche un altro giocatore di proprietà della Juventus, Luca Pellegrini, è tornato in Italia dopo l’esperienza all’Eintracht Francoforte, per trasferirsi alla Lazio. La squadra di Claudio Lotito ha trovato l’accordo con i bianconeri per un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Il mercato invernale è stato piuttosto complicato per la ‘Vecchia Signora’ che, però, potrebbe ancora avere modo di piazzare un colpo a sorpresa.

Juventus, doppio colpo tra gli svincolati: Isco e non solo

Nonostante la chiusura del mercato è ancora aperta la possibilità di intervenire sui giocatori svincolati, almeno fino al 24 febbraio.

Sono diversi i giocatori rimasti senza squadra e in cerca di una nuova destinazione. Uno su tutti Isco. L’ex Real Madrid era ad un passo dall’ufficialità all’Union Berlino, avendo già superato le visite mediche col club tedesco. Le parti non si sono intese sull’aspetto economico dell’affare e la società di Berlino ha annunciato l’affare sfumato. Adesso Isco è di nuovo su piazza e può ancora essere considerato un giocatore molto appetibile per le big di Serie A e quindi anche per la Juventus. Nelle ultime stagioni a Real Madrid ha perso la titolarità, tanto da optare per il trasferimento al Siviglia. In una squadra in difficoltà come quella di Allegri, però, un giocatore della sua qualità potrebbe fare molto comodo.

Un altro giocatore svincolato che potrebbe attirare l’attenzione della Juventus è una vecchia conoscenza della Serie A, ex Inter, Genoa e Sassuolo Sime Vrsaljko. Il terzino destro classe ’92 è rimasto senza contratto dopo l’ultima esperienza in Grecia all’Olympiakos e potrebbe accettare di tornare in Serie A. Fino al 24 febbraio avrà possibilità di trovare una nuova destinazione e, alla luce della sua duttilità tattica, potrebbe far molto comodo alla squadra di Massimiliano Allegri.