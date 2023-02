Fuga dalla Juventus, addio a Vlahovic e Chiesa: la tripla offerta è clamorosa

La big prepara l’assalto a tre gioielli della Juventus e fa tremare Massimiliano Allegri: sirene per Chiesa e Vlahovic

Il Barcellona sta lavorando alla costruzione della nuova rosa per la prossima stagione ed è già proiettata ai possibili colpi da mettere a segno nel calciomercato estivo.

La delusione dovuta all’eliminazione dalla Champions League ai gironi è ancora una ferita aperta per la squadra di Xavi che vuole provare a rifarsi in campionato dove al momento è prima a +5 sul Real Madrid. Secondo quanto filtra da fonti vicine al Barcellona, il club catalano ha messo nel mirino diversi giocatori della Juventus per rinforzare la propria rosa. In particolare, la squadra di Xavi avrebbe individuato i due gioielli bianconeri, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Entrambi sono stati alle prese con diversi problemi fisici più o meno gravi che ne hanno rallentato la loro crescita. Il campione d’Europa in carica è appena tornato dal grave infortunio al ginocchio e sta provando a riaccendere i motori. Il centravanti serbo, invece, sta combattendo con la pubalgia che lo ha limitato notevolmente anche al Mondiale in Qatar.

Juventus, il Barcellona all’assalto di Chiesa e Vlahovic

Federico Chiesa è stato individuato dal Barcellona come possibile sostituto di Raphinha nel ruolo di ala destra o sinistra.

Il brasiliano non ha soddisfatto del tutto la società blaugrana che potrebbe pensare di aggiungere l’ex Fiorentina dalla prossima stagione. Chiesa andrà in scadenza a giugno 2025 ma per la Juventus è un perno del club, sia per il presente che per il futuro e difficilmente cederà ai corteggiamenti del Barça, se non per un’offerta irrinunciabile. Diversa è, invece, la situazione di Dusan Vlahovic. Anche lui, come Chiesa, arrivato dalla Fiorentina dopo una prima parte di stagione straripante con la squadra di Italiano nella scorsa stagione. Il serbo ha avuto un ottimo impatto in bianconero ma gli scarsi risultati della squadra hanno influito anche sulle sue prestazioni personali. Il Barcellona vorrebbe tentare l’assalto anche a Vlahovic che, però, difficilmente accetterebbe di essere il vice-Lewandowski. Inoltre il bomber classe 2000 ha diverse richieste in Premier League, soprattutto dall’Arsenal.

Infine, il Barcellona starebbe facendo un pensierino anche per Manuel Locatelli, altro giocatore molto importante per Massimiliano Allegri. Rispetto agli altri nomi selezionati dalla dirigenza blaugrana (Ruben Neves e Martin Zubimendi), il centrocampista italiano è l’opzione più economica per sostituire Sergio Busquets. L’ex Sassuolo piace molto a Xavi per la sua qualità e potrebbe diventare un obiettivo concreto in estate.