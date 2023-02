Nuovo allenatore per la Juventus: “Chiameranno lui”

Ci sono tante incognite per il futuro della Juventus, impegnata sul campo a recuperare terreno in serie A dopo la pesante penalizzazione subita.

Quindici punti in meno in classifica non sono certo pochi. Hanno scombussolato la stagione della squadra di Allegri, che ora si ritrova lontano dal quarto posto. Quasi impossibile raggiungerlo, anche se bisogna dare il massimo con la speranza che il ricorso inoltrato avverso questa decisione possa dare buoni frutti, e dunque i punti restituiti.

Ci sono anche la Coppa Italia e l’Europa League nelle quali essere protagonisti, con la speranza di riuscire a portare a casa un trofeo. La Juventus non vuole perdere il suo dna vincente ed è per questo motivo che nel corso della prossima estate ci saranno senz’altro molte novità nell’organico juventino. Considerando anche che ci sono diversi uomini in partenza.

Juventus, Cassano è convinto: “Conte può andare all’Inter”

In futuro ci saranno dei cambiamenti sulla panchina della Juventus? Questa è una domanda che tanti tifosi si stanno facendo senza però avere una risposta certa. Le valutazioni si faranno alla conclusione della stagione, non bisogna dimenticare che Allegri è legato al club da un lungo contratto.

Come possibile successore del livornese in bianconero continua a essere indicato Antonio Conte, che potrebbe non continuare il suo percorso con il Tottenham. Che il futuro del leccese possa essere in Italia ne è convinto anche Antonio Cassano, che alla BoboTv ha dichiarato: “Se torna in Italia non vedo alternative per lui, o Juve o Inter. Se dovesse saltare Inzaghi sono sicuro che Marotta andrebbe a cercare proprio lui. E’ accessibile, possono arrivare a 7-8 milioni. Se vuoi creare qualcosa di vincente è l’unico allenatore che mi viene in mente”.