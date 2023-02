Dalla Juventus alla Champions League: Pogba ha già scelto il suo futuro

Non mancano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus, anche se ormai inevitabilmente si deve già guardare alla prossima stagione.

Il mese di gennaio è filato via senza sussulti per la formazione di mister Allegri. Nessun volto nuovo in arrivo, si punterà sulla linea verde anche in ottica futura. Una sola la partenza, quella di McKennie. Per ora bisogna concentrarsi sui prossimi impegni da affrontare sul campo.

In serie A la situazione si è complicata parecchio dopo la pesante penalizzazione che è stata inflitta al club. Quindici punti che hanno reso quasi impossibile arrivare al quarto posto, obiettivo minimo per accedere alla prossima Champions League. Ci sono però la Coppa Italia e l’Europa League nelle quali cercare di arrivare in fondo. Per arricchire la bacheca e magari regalare una gioia alla tifoseria. Nel frattempo la dirigenza lavorerà in chiave mercato guardando alla prossima stagione.

Juventus, Pogba rimane anche senza Europa

In molti finora sono delusi dal fatto che Paul Pogba finora non sia riuscito a dare il suo contributo alla causa. Il francese è stato frenato dagli infortuni, sembrava poi pronto a tornare in campo qualche giorno fa ma si è di nuovo fermato. Ci sarà posto anche per lui nella Juventus del futuro?

(#Tuttosport) #Pogba resta alla #Juventus anche senza Europa. Il Polpo vuole ritrovarsi e ripagare la fiducia a prescindere dagli scenari. Intanto accelera in vista del rientro: obiettivo #Nantes — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) February 4, 2023

Secondo quanto riporta Tuttosport pare proprio di sì. Pogba infatti ha intenzione di rimanere a Torino anche nel malaugurato caso la squadra non potesse giocare in Europa. Il centrocampista infatti punta a tornare al top, ripagando la fiducia di una società che ha puntato molto su di lui ma finora non ha potuto contare sulle sue prestazioni. Rispedito al mittente dunque ogni rumor di calciomercato.