Calciomercato Juventus, doppia cessione sventata: UFFICIALE, svelato il motivo

Il calciomercato della Juventus continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti dalla tifoseria bianconera anche in questo mese di febbraio.

Prima di parlare di possibili trasferimenti è bene sottolineare come la squadra di Allegri debba rimanere concentrata sul campo. In serie A la classifica è al momento deficitaria, si aspetta l’esito del ricorso per continuare a sperare nell’opportunità di agguantare il quarto posto.

Piazzamento che sarebbe molto importante non solo per la vetrina europea che garantisce, ma anche per gli introiti economici che garantisce. Non è affatto un mistero che la Juve guardi con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Che come ogni estate da qualche anno a questa parte offre delle occasioni golose delle quali approfittare.

Juventus, il Borussia il perché delle mancate cessioni di Thuram e Bensebaini

Nel corso della sessione invernale si è parlato molto del futuro di due giocatori che sono stati accostati più volte alla formazione bianconera, come l’attaccante Marcus Thuram e il laterale Bensebaini. Che il Borussia Moenchengladbach non ha ceduto, tenendo con sè questi due grandi talenti.

“Non avevamo un’offerta per nessuno dei due giocatori sul tavolo. Per questo siamo contenti che giocheranno anche la seconda parte della stagione con noi e speriamo che ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi” ha detto il direttore sportivo Roland Virkus. Per entrambi comunque l’esperienza con la squadra tedesca sembra volgere al termine. Entrambi sono in scadenza di contratto ed è facile immaginare che nel corso delle prossime settimane partiranno gli assalti di tanti club per assicurarsi il loro sì per le prossime stagioni.