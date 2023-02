Erede Cuadrado, assist per la Juventus: si sono fatti da parte

Chiusa la sessione invernale senza nemmeno un acquisto per la Juventus è il momento di guardare già al calciomercato estivo.

Bisognerà attendere la fine della stagione in corso per fare le valutazioni finali. Sono dubbi sul fatto che nel corso della prossima estate ci saranno tanti cambiamenti nell’organico di una Juventus che però non vuole perdere il suo dna vincente.

L’attuale organico di mister Allegri vede diversi giocatori in scadenza di contratto come ad esempio Cuadrado, Rabiot e Alex Sandro. Per tutti loro la questione rinnovo diventa più complicata giorno dopo giorno. La Juventus insomma è intenzionata a cambiare pelle e dovrà trovare gli eredi di questi giocatori guardando inevitabilmente anche al bilancio e al monte ingaggi. Serviranno elementi giovani, con tanti anni di carriera davanti e capaci di aprire un nuovo ciclo vincente a Torino. Tanti sono i nomi che sono stati accostati al club nel corso delle ultime settimane.

Juventus, il Dortmund “rinuncia” a Fresneda

Non è un mistero dunque che la Juventus stia cercando dei nuovi laterali, sia a destra che a sinistra. A destra si è fatto con insistenza il nome di Ivan Fresneda, gioiello del Valladolid. Calciatore giovanissimo ma che si è fatto già apprezzare per corsa e qualità. Un nome caldissimo, ma non solo per i bianconeri visto che piace a mezza Europa.

Per la Juve potrebbe esserci una concorrente in meno, viste le ultime notizie che arrivano dalla Germania. Secondo infatti quanto riportato dalla “Bild” il Borussia Dortmund infatti avrebbe virato su Klostermann per rinforzare il suo pacchetto arretrato. In questo modo verrebbe meno l’interesse dei gialloneri per Fresneda. Anche se la concorrenza per questo giocatore è davvero tanta, in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.