Colpo di scena Juventus-Roma: accordo e firma ufficiale

Per la Juventus il calciomercato è sempre aperto. Non mancano mai i rumors e le voci che riguardano la formazione bianconera.

In questa seconda parte di stagione la squadra allenata da Massimiliano Allegri deve esprimere tutto il suo potenziale. Nel tentativo di portare a casa almeno un trofeo tra Coppa Italia ed Europa League. La speranza è quella di poter lottare fino all’ultimo per il quarto posto di serie A.

Un piazzamento che garantirebbe alla Juventus la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. E con essa dunque anche degli introiti economici che sarebbero fondamentali per contribuire all’arrivo di volti nuovi in tutti i reparti. I tifosi si aspettano infatti che nel corso dell’estate la dirigenza porti a Torino tanti calciatori di spessore. Soltanto in questo modo si potrà pensare di rimanere competitivi. Di sicuro gli obiettivi sono stati già fissati ma chiudere acquisti diventa sempre più complicato.

Juventus, il Siviglia si tira fuori dalla corsa per Ndicka

Dalla Spagna però arrivano delle buone notizie che potrebbero far intendere come il Siviglia si tiri fuori dalla corsa per un difensore centrale molto apprezzato come Ndicka dell’Eintracht Francoforte. Che è in scadenza di contratto con la formazione tedesca e che fa gola a diversi club europei.

Lo stesso club andaluso infatti sul suo sito ufficiale ha reso noto l’ingaggio, a partire dalla prossima estate, di Federico Gattoni. Il giocatore del San Lorenzo ha firmato un accordo di 4 anni, fino a giugno 2027. A questo punto ci dovrebbe essere una rivale in meno, come si diceva, per il giovane difensore Ndicka. La Juventus lo segue con particolare attenzione da tempo, ma in Italia c’è anche la Roma di Mourinho sulle sue tracce.