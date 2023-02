Calciomercato Juventus, destino segnato: vuole la Premier League

Il destino del gioiello è ormai segnato: il difensore vuole a tutti i costi la Premier e chiama la big. Sfuma il sogno per la Juventus

La Juventus sembra aver trovato la giusta continuità in campionato e ieri ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, grazie al successo per 2-0 con lo Spezia.

Il gioco non è ancora convincente e la presenza di Angel Di Maria sembra diventata indispensabile per i bianconeri. Nonostante le tre gare consecutive senza subire gol, i problemi difensivi della Juventus restano, come si è visto anche nella gara di andata di Europa League contro il Nantes. La società, infatti, sta cercando di sondare il terreno per un nuovo difensore in ottica giugno. A fine stagione, con ogni probabilità, sia Alex Sandro che Cuadrado lasceranno Torino a parametro zero. Anche i centrali, però, non danno piene garanzie e la Juventus vuole intervenire proprio in quella zona di campo.

Juventus, sfuma la suggestione Gvardiol: vuole la Premier

Uno dei difensori più ambiti nel panorama europeo è il centrale classe 2002, Josko Gvardiol. Dopo aver disputato un Mondiale strepitoso in Qatar con la Croazia, è finito nella lista dei desideri di tutti i top club europei.

Il 21enne del Lipsia è già uno dei perni del club tedesco e della nazionale croata. Gvardiol ha un contratto fino a giugno 2027 col Lipsia ma questa potrebbe comunque essere la sua ultima stagione in Bundesliga. Tante squadre lo hanno puntato, tra cui anche la Juventus di Massimiliano Allegri che ormai da tempo ha esigenza di rinforzare il reparto difensivo. Attualmente, però, la principale candidata all’acquisto di Gvardiol è il Chelsea, che, però, è molto interessato anche a Christopher Nkunku. Durante un’intervista rilascia al ‘Times’, il difensore croato si è espresso così proprio sul compagno di squadra: “Non ho mai visto prima un giocatore come Christoph, è incredibile”. Gvardiol ha continuato: “Ogni volta che parlo con qualcuno di lui dico sempre che ovunque vada voglio andare con lui“.

Le dichiarazioni di Gvardiol sanno tanto di chiamata ai ‘Blues’. Un indizio importante in ottica Chelsea che potrebbe accaparrarsi entrambi i talenti del Lipsia. Il Mondiale in Qatar, dove la Croazia si è qualificata come terza forza del torneo, ha valorizzato molto Gvardiol che ha avuto una crescita esponenziale nell’arco del torneo. Adesso la sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro, una cifra che è molto distante dalle possibilità economiche della Juventus.