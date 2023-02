Il Liverpool si vendica della Juventus: addio low cost, c’entra anche Pogba

Calciomercato Juventus, nuove indiscrezioni dall’Inghilterra sul futuro del centrocampista da tempo accostato anche ai bianconeri.

Vigilia di derby. L’attesa sta per finire, con il fischio d’inizio di Juventus-Torino ormai imminente. Gara importantissima per gli uomini di Allegri, che dopo l’exploit sul campo del Nantes vogliono trovare continuità di rendimento importante in campionato per provare a giocarsi le residue chances di centrare un posto in Europa.

Quasi sicuramente Paul Pogba verrà convocato. Il recupero del centrocampista francese rappresenterà sicuramente una chiave di volta importante per la mediana di Allegri, a caccia di conferme importanti. Il “Polpo” dovrà riuscire a gettarsi alle spalle critiche e polemiche per ritagliarsi un ruolo importante in bianconero. Nel frattempo nelle ultime settimane era stato accostato alla Juventus un calciatore che l’ex mezzala dello United conosce molto bene: stiamo parlando di Kanté, il cui contratto con il Chelsea scadrà la prossima estate.

Calciomercato Juventus, il Liverpool spinge per Kanté

Sondato con decisione anche dal Barcellona, Kanté non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Il Chelsea ha provato ad offrigli un rinnovo contrattuale che però è stato rispedito al mittente dallo stesso calciatore, che si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile.

Secondo quanto riferito da Football Insider nelle ultime ore il Liverpool avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. La mediana di Klopp in questa stagione ha mostrato delle lacune strutturali piuttosto evidenti. Motivo per il quale i Reds stanno provano a capire gli eventuali margini di manovra. Kanté rappresenterebbe sicuramente un profilo importante con cui eventualmente rivitalizzare un reparto che necessita di acquisti importanti. Laddove dovesse essere confermato l’inserimento del Liverpool, è chiaro che per la Juventus la situazione si complicherebbe in maniera importante. Staremo a vedere cosa succederà.